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В канале подмосковного оперштаба появилась картинка с надписью «Гнида, прививайся от ковида!»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:31

Официальный телеграм-канал подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом репостнул картинку, на которой в агрессивной форме призывают вакцинироваться.

Первоначально изображение, переделанное из советского агитационного плаката, появилось в канале «Моблач». На нем нарисован Владимир Маяковский и размещена надпись: «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!»

На момент публикации заметки репост оставался в телеграм-канале оперштаба.

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал картинку дурным вкусом. «Независимо от того, где это — в ведомстве или на каком‑то другом сайте, — это просто дурной вкус. Ничего больше не могу сказать. Не считаю эту тему настолько серьезной, чтобы какие‑то меры принимать», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

На оригинальном агитационном плакате приводится фрагмент стихотворения Маяковского: «Уважаемые дяди и тети!/Скажите, сделайте одолжение:/Чего вы нос под автобус суете?!/Чего вы прете против движения?!»

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