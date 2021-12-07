В канале подмосковного оперштаба появилась картинка с надписью «Гнида, прививайся от ковида!»

Первоначально изображение, переделанное из советского агитационного плаката, появилось в канале «Моблач». На нем нарисован Владимир Маяковский и размещена надпись: «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!»

Официальный телеграм-канал подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом репостнул картинку, на которой в агрессивной форме призывают вакцинироваться.

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал картинку дурным вкусом. «Независимо от того, где это — в ведомстве или на каком‑то другом сайте, — это просто дурной вкус. Ничего больше не могу сказать. Не считаю эту тему настолько серьезной, чтобы какие‑то меры принимать», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

На оригинальном агитационном плакате приводится фрагмент стихотворения Маяковского: «Уважаемые дяди и тети!/Скажите, сделайте одолжение:/Чего вы нос под автобус суете?!/Чего вы прете против движения?!»