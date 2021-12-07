В ОАЭ сократят рабочую неделю до четырех с половиной дней

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов с 1 января 2022 года введет рабочую неделю длительностью в четыре с половиной рабочих дня. Об этом сообщает местное информационное агентство WAM.

Нововведение будет распространяться лишь на федеральных чиновников. С понедельника по четверг они будут работать с 7.30 до 15.30, а в пятницу — с 7.30 до 12.00.

Пятничные проповеди и молитвы по всей территории ОАЭ перенесут с 11.00 утра на 13.15. В этот день чиновники также смогут работать удаленно.

«Продленные выходные являются частью усилий правительства ОАЭ по улучшению баланса между работой и личной жизнью, повышением социального благополучия, что, в свою очередь, увеличивает производительность труда и экономическую конкурентоспособностю ОАЭ», — отмечает WAM.

В большинстве арабских стран рабочая неделя длится с воскресенья по четверг, а пятница и суббота традиционно считаются выходными днями. В некоторых странах основным выходным днем является только пятница.