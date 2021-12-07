Bloomberg: новые санкции США против России могут коснуться обмена валют

США и Евросоюз рассматривают санкции против крупнейших банков России, которые будут введены в случае военного вторжения страны в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к вопросу.

Помимо банков санкции коснутся Российского фонда прямых инвестиций. Также могут быть введены ограничения на конвертацию рублей в другие валюты и ограничения на покупку российских долговых обязательств на вторичном рынке.

«Самым радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб рядовым гражданам, поэтому чиновники более склонны пытаться контролировать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, санкции — один из вариантов, которые президент США Джо Байден может изложить во время разговора с Владимиром Путиным. Беседа должна состояться 7 декабря.

В разговоре с CNN один из источников, близких к властям, заявил: «Мы составили чертовски агрессивный пакет [санкций]». В случае вторжения России в Украину американские и украинские власти намерены ввести худшие экономические санкции, которые применялись к какой‑либо стране, за исключением Ирана и Северной Кореи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что материал CNN — это «скорее не новости, а продолжение информационной истерики» перед переговорами Путина и Байдена.