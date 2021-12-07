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Режиссером фильма «Клеопатра» с Галь Гадот станет Кари Скогланд

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:39

Канадский режиссер Кари Скогланд, известная по работе над сериалами «Борджиа», «Рассказ служанки» и «Сокол и Зимний солдат», снимет фильм «Клеопатра». Главную роль в нем сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»), сообщил Deadline.

Проект разрабатывает киностудия Paramount. Изначально предполагалось, что картину срежиссирует Патти Дженкинс («Монстр», «Чудо-женщина», «Чудо-женщина 1984»), однако та в итоге заняла позицию продюсера ленты.

По словам издания, Дженкинс приняла такое решение, чтобы сосредоточиться на двух других грядущих проектах — третьей части «Чудо-женщины» и фильме «Звездные войны: Эскадрилья „Изгой“».

Сценарий биографической драмы о легендарной египетской царице написала Лаэта Калогридис, работавшая ранее над «Островом проклятых», «Александром» и сериалом «Видоизмененный углерод». Она же будет исполнительным продюсером.

Созданием картины также займутся Чарльз Ровен («Человек из стали», «Отряд самоубийц», «Афера по-американски», «Темный рыцарь») и Ярон Версано.

Наиболее известным фильмом о Клеопатре была драма Джозефа Манкевича с Элизабет Тейлор в главной роли. Она вышла в 1963 году, получила четыре премии «Оскар» и стала одним из ярчайших примеров жанра пеплума.

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