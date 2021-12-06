Британский художник выставил на аукцион самый дорогой рождественский свитер в мире

Британский художник Эйдан Либан создал самый дорогостоящий рождественский свитер в мире. Он намерен продать его на аукционе за примерно 30 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщило издание Mirror.
Либан потратил на создание свитера все свои сбережения — порядка 7 тыс. фунтов стерлингов. Художник использовал в качестве декора изображение оленя, украшенное драгоценными камнями, инкрустированные бриллиантами серебряные звезды и 24-каратную золотую нить.
В качестве подкладки выступил тончайший итальянский шелк. Также свитер украшают тысячи кристаллов Сваровски. Средства от продажи уникального предмета гардероба Либан планирует передать Национальной службе здравоохранения Англии (NHS).
Идея создать свитер пришла художнику в 2020 году во время работы в благотворительной организации. На украшение модели Либану понадобилось около 3 тыс. часов. Весь декор рождественского джемпера он выполнил вручную.
«Это настоящее произведение искусства. У меня было видение, и я воплотил его в жизнь», — говорит мужчина. Он признается, что хотел создать «нечто великолепное и привлекающее взгляд» и много импровизировал в процессе работы.
Художник, который в прошлом изучал искусство в университете, занимался созданием рождественского свитера по выходным почти год — с конца 2020 года по ноябрь 2021 года. Модель получилась деликатной, ее нельзя стирать, отметил Либан.
«Основная часть джемпера сделана из шерсти и хлопка, он также обшит великолепным шелком. Он мягкий, как котенок», — сказал автор, добавив, что бриллианты на свитере не подходят для ювелирных украшений, но идеальны для оформления одежды.