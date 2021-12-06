Британский художник выставил на аукцион самый дорогой рождественский свитер в мире

Британский художник Эйдан Либан создал самый дорогостоящий рождественский свитер в мире. Он намерен продать его на аукционе за примерно 30 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщило издание Mirror.

Либан потратил на создание свитера все свои сбережения — порядка 7 тыс. фунтов стерлингов. Художник использовал в качестве декора изображение оленя, украшенное драгоценными камнями, инкрустированные бриллиантами серебряные звезды и 24-каратную золотую нить.

В качестве подкладки выступил тончайший итальянский шелк. Также свитер украшают тысячи кристаллов Сваровски. Средства от продажи уникального предмета гардероба Либан планирует передать Национальной службе здравоохранения Англии (NHS).