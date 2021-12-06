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Pinterest купил белорусский сервис для редактирования видео Vochi

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:34

Pinterest приобрел белорусский сервис для редактирования видео Vochi. С помощью него компания планирует развивать видеоконтент на платформе. Об этом сообщил TechCrunch.

Стоимость покупки не раскрывается. Предполагается, что Vochi позволит Pinterest увеличить число видеороликов в приложении и улучшить их качество. В данный момент у Vochi свыше 500 тыс. активных пользователей в месяц.

Пока неизвестно, как именно Pinterest будет использовать функционал Vochi. Купленный сервис позволяет быстро применить motion-эффекты на фрагменты видео.

Сервис, по задумке руководства, должен стать местом, где пользователи смогут не только получить вдохновение, но и получить возможности для реализации своих идей и задумок. Поэтому сейчас Pinterest работает над внедрением новых инструментов.

Кроме того, Pinterest намерен поддерживать авторов оригинального видеоконтента. Для этого компания развивает функции Creator Originals и помогает создателям роликов зарабатывать, в том числе на сотрудничестве с брендами и торговыми площадками.

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