На снимках китайского лунохода c обратной стороны Луны заметили «таинственную хижину» вдали

Китайский луноход «Юйту-2» заметил загадочный объект на горизонте, пробираясь через кратер Фон Карман, сфотографировал его и отправил снимки на Землю. Эти фото опубликовал государственный научно-популярный канал в Китае Our Space, а неизвестному предмету дали название «таинственная хижина».
Как пишет Space, «хижина» находится примерно в 80 метрах от «Юйту-2». Специалисты Национального космического управления заинтересовались объектом, но качество снимков не позволило им разглядеть, что это может быть на самом деле, поэтому они изменили траекторию движения лунохода и направили его к «хижине».
Через 2–3 лунных дня (2–3 земных месяца) аппарат подъедет в нужное место и вышлет снимки высокого качества, которые подтвердят либо опровергнут гипотезу о «таинственной хижине». Однако ученые предполагают, что с высокой долей вероятности это большой валун, который откололся от метеорита во момент удара о поверхность. Такие же вылетевшие остатки находили во время миссии «Чанъэ-3», стартовавшей восемь лет назад.
Посадочный модуль «Чанъэ-4» высадил «Юйту-2» на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. До этого ни одна страна не посылала космические миссии на скрытую от землян часть спутника. С тех пор луноход проехал 186 километров по дну кратера Фон Карман.