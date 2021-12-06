На снимках китайского лунохода c обратной стороны Луны заметили «таинственную хижину» вдали

Китайский луноход «Юйту-2» заметил загадочный объект на горизонте, пробираясь через кратер Фон Карман, сфотографировал его и отправил снимки на Землю. Эти фото опубликовал государственный научно-популярный канал в Китае Our Space, а неизвестному предмету дали название «таинственная хижина».

Как пишет Space, «хижина» находится примерно в 80 метрах от «Юйту-2». Специалисты Национального космического управления заинтересовались объектом, но качество снимков не позволило им разглядеть, что это может быть на самом деле, поэтому они изменили траекторию движения лунохода и направили его к «хижине».