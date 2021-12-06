В «Современнике» пройдет премьера спектакля «Рассказ о семи» по повести Леонида Андреева

В театре «Современник» 14 декабря состоится премьера спектакля «Рассказ о семи», поставленный по экзистенциальной повести Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных». Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

Постановку режиссера Ивана Комарова покажут на Другой сцене. В ней будут задействованы Анна Андреева, Сергей Аполлонов, Пелин Гериш, Елена Козина, Анатолий Кормановский, Клавдия Коршунова, Виталий Муратов и другие артисты.

Они расскажут истории нескольких человек и психологических процессов, которые происходят с ними при соприкосновении со смертью. Над спектаклем, помимо Комарова, работали хореограф Евгения Миляева, художник по свету Тимур Сантов, композитор Дмитрий Ефимов.

«Леонид Андреев для меня — исследователь, ученый, который под микроскопом или же с помощью рентгеновских лучей рассматривает внутренний мир человека. Поэтому мы решили поместить нашу историю в прозрачный куб, сквозь как будто несуществующие стены которого зритель сможет наблюдать за происходящими в жизни и в душе героев метаморфозами», — рассказал Комаров.

Андреев написал повесть «Рассказ о семи повешенных» в 1908 году и посвятил ее писателю Льву Толстому. Произведение рассказало о приговоренных к казни персонажах, их прототипами выступили реальные люди, в том числе революционеры Лев Синегуб и Лидия Стуре.