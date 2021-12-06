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Журналистку «Холода» обязали выплатить 300 тыс. рублей из‑за текста о домогательствах экс-профессора

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:36

Петроградский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Александра Кобринского к журналистке «Холода» Соне Вольяновой. Об этом сообщила главный редактор издания Таисия Бекбулатова.

Журналистку обязали выплатить 300 тыс. рублей экс-профессору РГПУ им. Герцена по делу о защите чести и достоинства из‑за ее текстов о домогательствах мужчины к студенткам. Помимо этого, она должна будет написать опровержение. Изначально Кобринский запрашивал компенсацию в размере миллиона рублей.

«Мы, конечно, будем оспаривать это решение, но иллюзий не питаем — где это видано, чтобы российский суд вставал на сторону жертв насилия и тех, кто дает им право голоса. Такова реальность. Тем не менее о публикации мы не жалеем ни секунды, текст удалять не будем, Соня Вольянова — герой, спасибо огромное Центру защиты прав СМИ, который борется на нашей стороне в суде», — написала Бекбулатова.

По ее словам, сам экс-профессор публично подтверждал на заседании партии «Яблоко», что, будучи преподавателем, не раз вступал в отношения со своими студентками, «якобы не знал, что так делать нельзя. В иске при этом он назвал описание того, как он превратил вуз в место охоты на студенток, „демонстративным вторжением в частную жизнь“».

18 ноября 2020 года «Холод» опубликовал материал, где говорилось, что Кобринский склонял своих студенток к сексу, а некоторых из них принуждал к БДСМ-сессиям. Девушки анонимно рассказали, что преподаватель переписывался с ними в соцсетях, приглашал их в гости и в кафе, раздевался перед ними и делал массаж ног.

Одна из студенток утверждала, что он оказывал подобное внимание только тем, кто «себя вел каким‑то определенным образом и подавал знаки о том, что им было бы интересно с ним еще как‑то пообщаться». Кобринский назвал материал «Холода» клеветой и пообещал обратиться в суд. Из университета преподаватель уволился еще в 2019 году после того, как несколько студенток попросили ректора «защитить их от Кобринского».

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