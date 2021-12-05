Матвиенко: Россия не приемлет навязывания прав секс-меньшинств и многообразия гендеров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия считает недопустимым навязывание ей чуждых ценностей, таких как права сексуальных меньшинств и многообразие гендеров. Свою позицию она высказала на встрече с главой Палаты депутатов Национального собрания Бахрейна Фаузией Абдалла Зейнал, пишет «Интерфакс».

По мнению Матвиенко, недопустимо навязывать той или иной ценности, не учитывая ее историю, веру, религию и национальные особенности. «Нам пытаются навязывать чуждые для нас ценности. И не только нам, но и в целом продвижение в мире. Это права сексуальных меньшинств, это (то, что) в Европе уже насчитали 85 гендеров. Для нас это неприемлемо», — сказала она.

Спикер Совфеда отметила, что «Россия твердо придерживается своих национальных ценностей, традиционной семьи» и считает детей «главным приоритетом государственной политики».

Матвиенко продолжила тему прав ЛГБТ на встрече с председателем Консультативного совета Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом. «Мы видим, что происходит в ряде стран. Доходит до абсурда, когда при формировании правительства устанавливаются квоты, где должен обязательно быть трансгендер, представитель ЛГБТ-сообщества. Не по профессиональным качествам формируется правительство, а в таком духе», — заявила она.

Согласно сентябрьскому опросу «Левада-Центра»*, 53% россиян уверены, что взрослые люди не имеют права по обоюдному согласию вступать в гомосексуальные отношения. Еще 16% скорее придерживаются такой позиции. Лишь 10% считают, что у людей определенно должно быть такое право, еще 15% скорее поддерживают его. 59% россиян думают, что геи и лесбиянки не должны пользоваться в России теми же правами, что и другие граждане.

*«Левада-центр» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.