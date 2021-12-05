«Ленфильм» планирует предлагать свои проекты Netflix

Киностудия «Ленфильм» собирается предлагать свои проекты стриминговой платформе Netflix после запуска собственного кинопроизводства. Об этом на Всемирной выставке «ЭСПО-2020» в Дубае заявил гендиректор студии Федор Щербаков.

«Сериалы — мы со многими платформами разговариваем — со Start, с „Кинопоиском“, с More.tv. С Netflix пока мы не разговариваем — это следующий этап. Для того, чтобы разговаривать с Netflix, нам надо запустить собственное производство и подтвердить возможность. Но, конечно, будем разговаривать», — цитирует его слова ТАСС.

Щербаков назвал Netflix прекрасной платформой, но добавил, что в России есть «мощные платформы, которые с точки зрения коммерческого успеха не меньше».

В этом году «Ленфильм» запускает в производство четыре свои картины, среди которых «Блокадный футбол» по книге Алексея Дунаевского и «Последний пароход» про поморов (оба названия — рабочие). В планах студии, по словам Щербакова, сделать линейку из 10 картин в год. Сейчас на питчинги выставляются один триллер и несколько сериалов производства «Ленфильма».

Гендиректор студии сказал, что в ее павильонах уже снимаются сериалы для Netflix — от российских продюсеров. Он не уточнил их названия, отметив, что речь о еще не вышедших проектах.