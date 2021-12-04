В сети появился сайт, посвященный жизни и творчеству Туве Янссон. Она придумала муми-троллей

Компания Moomin Character Ltd запустила сайт, посвященный финской писательнице и художнице Туве Янссон, которая придумала вселенную муми-троллей. На нем можно почитать биографию Янссон и историю ее творчества, пишет Licensing.biz. На данный момент на сайте можно посетить три раздела: «Биография», «Галерея» и «Тувепедия». В 2022 году авторы проекта обещают добавить страницы «Места», «Люди» и «Новости». Сайт доступен на трех языках: финском, шведском и английском.

Среди уже существующих страниц поклонники могут найти фотографии писательницы, ее картины, рисунки муми-троллей и нарисованные ею обложки для сатирического журнала Garm. Также там есть статья о влиянии Второй мировой войны на ее творчество, об осознании Янссон своей гомосексуальности и о том, что происходило в ее жизни, когда она работала над книгами, комиксами, картинами и иллюстрациями.

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