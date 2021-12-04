перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На ремонт станции метро «Московская» в Петербурге выделят более 700 млн рублей 10:10
Еще больше экшена в трейлере «Миротворца» с Джоном Синой в главной роли 9:22
В сети появился сайт, посвященный жизни и творчеству Туве Янссон. Она придумала муми-троллей 8:59
ricoreu/Unsplash
СМИ: у сотрудников Госдепа США взломали iPhone с помощью шпионской программы от NSO Group 7:40
Московский суд оштрафовал Элджея на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в клипе 7:18
Ридли Скотт обругал Антона Долина. Тот назвал «Последнюю дуэль» самым реалистичным кино у режиссера Вчера в 22:47
Британская компания представила робота-гуманоида Ameca. Он напугал и удивил пользователей соцсетей Вчера в 21:34
Минюст объявил иноагентами организацию по защите прав призывников и четырех журналистов Вчера в 21:23
В Берлине разрешили ходить в ночные клубы, но запретили там танцевать Вчера в 21:00
VK сменит гендиректора, МХАТ переименуют и другие новости дня
Вчера в 20:49 дайджест
GlobalCheck: в России начали блокировать Tor. Россияне жалуются на проблемы с доступом Вчера в 20:47
«Мосвинтаж» проведет ярмарку во «Флаконе» 4 и 5 декабря Вчера в 20:28
«Ходячий замок» и «Амели»: самые эстетически приятные фильмы по мнению пользователей Reddit Вчера в 19:58
«Качественный отдых»: Дима Мидборн выпустил второй сольный альбом Вчера в 19:16
Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый сингл с группой Myles Kennedy and The Conspirators Вчера в 18:32
Juice WRLD/YouTube
Вышел новый посмертный трек Juice WRLD — он записан совместно с Джастином Бибером Вчера в 18:13
Amazon Prime Video представил первый трейлер перезапуска картины «Ричер». Без Тома Круза Вчера в 18:06
У двух человек, вернувшихся в Россию из ЮАР, выявили коронавирус Вчера в 17:39
Вышел совместный сингл DenDerty и «Молодости внутри» «Горе» Вчера в 17:26
Граймс выпустила новый клип «Player of Games». В нем она обнимает рыцаря, но прячет за спиной меч Вчера в 16:59
Отключить рекламу

В сети появился сайт, посвященный жизни и творчеству Туве Янссон. Она придумала муми-троллей

Виктория Шанина
Сегодня в 8:59

Компания Moomin Character Ltd запустила сайт, посвященный финской писательнице и художнице Туве Янссон, которая придумала вселенную муми-троллей. На нем можно почитать биографию Янссон и историю ее творчества, пишет Licensing.biz.

На данный момент на сайте можно посетить три раздела: «Биография», «Галерея» и «Тувепедия». В 2022 году авторы проекта обещают добавить страницы «Места», «Люди» и «Новости». Сайт доступен на трех языках: финском, шведском и английском.

Среди уже существующих страниц поклонники могут найти фотографии писательницы, ее картины, рисунки муми-троллей и нарисованные ею обложки для сатирического журнала Garm. Также там есть статья о влиянии Второй мировой войны на ее творчество, об осознании Янссон своей гомосексуальности и о том, что происходило в ее жизни, когда она работала над книгами, комиксами, картинами и иллюстрациями.

© tovejansson.com
1 из 2
© tovejansson.com
2 из 2

Как отмечает Moomin Character Ltd, это [уникальная коллекцию изображений и историй с яркими биографическими подробностями, которые ранее никогда не публиковались онлайн в одном месте».

«Мы хотели создать самую богатую и полную цифровую галерею и онлайн-ресурс среди всех площадок, посвященных художникам. Мы надеемся, что сайт станет самым ярким введением в творчество Туве для новичков, и что даже самые преданные поклонники смогут открыть для себя что‑то новое», — сказала креативный директор Moomin Characters и племянница Туве Янссон София Янссон.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить