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Вышел совместный сингл DenDerty и «Молодости внутри» «Горе»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:26

DenDerty и «Молодость внутри» выпустили совместный трек «Горе». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

«Молодость внутри» — рок-проект петербургского музыканта Антона Ипатова. DenDerty — электронный поп-проект Дениса Бурашникова, музыканта из Йошкар-Олы. DenDerty делал продакшен для Little Big, RAM и ATL. Раньше выступал на рейвах как диджей, но в 2020 году переформатировался в поп-музыку.

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