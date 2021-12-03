Вышел совместный сингл DenDerty и «Молодости внутри» «Горе»

DenDerty и «Молодость внутри» выпустили совместный трек «Горе». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

«Молодость внутри» — рок-проект петербургского музыканта Антона Ипатова. DenDerty — электронный поп-проект Дениса Бурашникова, музыканта из Йошкар-Олы. DenDerty делал продакшен для Little Big, RAM и ATL. Раньше выступал на рейвах как диджей, но в 2020 году переформатировался в поп-музыку.