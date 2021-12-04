Правительство представило транспортную стратегию до 2035 года

Правительство разработало стратегию развития транспорта до 2035 года. Больше всего внимания в документе, проанализированном «Коммерсантом», уделяется сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Авторы стратегии отмечают, что 82% вредных выбросов частиц от автомобилей происходит из‑за стирания дорожного покрытия и его «составных частей», поэтому обновлять автопарк не имеет смысла. Нужно ограничить использование личного транспорта, «пересаживая» водителей на общественный или побудить их брать с собой попутчиков. Процесс будет поэтапным и «безальтернативным» — начать предлагают с создания спецзон, куда въезд неэкологичных автомобилей будет запрещен, пишет издание.

Чтобы люди переходили на альтернативные виды топлива, кабмин планирует построить сеть заправок для электромобилей — для европейской части России их понадобится около 250 тыс. На специализированных трассах появятся автосервисы для электромобилей и пункты по утилизации батарей.

В стратегии также прописываются способы борьбы с шумом от транспорта: предлагается ограничить скоростной режим в жилых кварталах, установить шумозащитные экраны и использовать «цифровые методы контроля шума».

В Минтрансе заявили РИА «Новости», что план развития не предполагает ограничений для водителей с личным автомобилем. «Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — добавили там.

По словам авторов, стратегия не предписывает вводить конкретные ограничения, а увеличение количества экологичных автомобилей будет происходить за счет выбытия старых моделей.

Помимо развития автомобильного сегмента, в документе прописываются планы по развитию железнодорожного, водного, воздушного и других видов общественного транспорта. На все предлагается потратить 60 трлн рублей.