перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Правительство представило транспортную стратегию до 2035 года 12:53
В России выявили 32  974 новых случая COVID-19 11:52
Стоимость биткоина упала до 42 тыс. долларов впервые за два месяца 11:46
В октябре в России умерли 74 893 человека с коронавирусом. Это новый максимум 11:16
На ремонт станции метро «Московская» в Петербурге выделят более 700 млн рублей 10:10
Еще больше экшена в трейлере «Миротворца» с Джоном Синой в главной роли 9:22
В сети появился сайт, посвященный жизни и творчеству Туве Янссон. Она придумала муми-троллей 8:59
ricoreu/Unsplash
СМИ: у сотрудников Госдепа США взломали iPhone с помощью шпионской программы от NSO Group 7:40
Московский суд оштрафовал Элджея на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в клипе 7:18
Ридли Скотт обругал Антона Долина. Тот назвал «Последнюю дуэль» самым реалистичным кино у режиссера Вчера в 22:47
Британская компания представила робота-гуманоида Ameca. Он напугал и удивил пользователей соцсетей Вчера в 21:34
Минюст объявил иноагентами организацию по защите прав призывников и четырех журналистов Вчера в 21:23
В Берлине разрешили ходить в ночные клубы, но запретили там танцевать Вчера в 21:00
VK сменит гендиректора, МХАТ переименуют и другие новости дня
Вчера в 20:49 дайджест
GlobalCheck: в России начали блокировать Tor. Россияне жалуются на проблемы с доступом Вчера в 20:47
«Мосвинтаж» проведет ярмарку во «Флаконе» 4 и 5 декабря Вчера в 20:28
«Ходячий замок» и «Амели»: самые эстетически приятные фильмы по мнению пользователей Reddit Вчера в 19:58
«Качественный отдых»: Дима Мидборн выпустил второй сольный альбом Вчера в 19:16
Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый сингл с группой Myles Kennedy and The Conspirators Вчера в 18:32
Juice WRLD/YouTube
Вышел новый посмертный трек Juice WRLD — он записан совместно с Джастином Бибером Вчера в 18:13
Отключить рекламу

Правительство представило транспортную стратегию до 2035 года

Виктория Шанина
Сегодня в 12:53

Правительство разработало стратегию развития транспорта до 2035 года. Больше всего внимания в документе, проанализированном «Коммерсантом», уделяется сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Авторы стратегии отмечают, что 82% вредных выбросов частиц от автомобилей происходит из‑за стирания дорожного покрытия и его «составных частей», поэтому обновлять автопарк не имеет смысла. Нужно ограничить использование личного транспорта, «пересаживая» водителей на общественный или побудить их брать с собой попутчиков. Процесс будет поэтапным и «безальтернативным» — начать предлагают с создания спецзон, куда въезд неэкологичных автомобилей будет запрещен, пишет издание.

Чтобы люди переходили на альтернативные виды топлива, кабмин планирует построить сеть заправок для электромобилей — для европейской части России их понадобится около 250 тыс. На специализированных трассах появятся автосервисы для электромобилей и пункты по утилизации батарей.

В стратегии также прописываются способы борьбы с шумом от транспорта: предлагается ограничить скоростной режим в жилых кварталах, установить шумозащитные экраны и использовать «цифровые методы контроля шума».

В Минтрансе заявили РИА «Новости», что план развития не предполагает ограничений для водителей с личным автомобилем. «Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — добавили там.

По словам авторов, стратегия не предписывает вводить конкретные ограничения, а увеличение количества экологичных автомобилей будет происходить за счет выбытия старых моделей.

Помимо развития автомобильного сегмента, в документе прописываются планы по развитию железнодорожного, водного, воздушного и других видов общественного транспорта. На все предлагается потратить 60 трлн рублей.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить