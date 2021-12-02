В Дании сотрудники и посетители IKEA ночевали в магазине из‑за сильного снегопада

В Дании шесть покупателей и около 20 сотрудников IKEA остались на ночь в выставочном зале магазина из‑за снежной бури. Об этом сообщает Associated Press.

Менеджер магазина Питер Элмос рассказал, что среди всех людей царила хорошая атмосфера. По его словам, они смотрели футбол по телевизору, играли в настольные игры, а также пили газировку, пиво, кофе и ели пирожные.

«Это была отличная ночь. Нам было очень весело», — отметил он, добавив, что никогда не был в такой ситуации за 16 лет работы.

На ночь в IKEA также остались сотрудники магазина игрушек, который находится по соседству.

«Это намного лучше, чем спать в своей машине, мы просто счастливы, что они впустили нас. А над всей ситуацией мы просто посмеялись, потому что, вероятно, больше не испытаем этого снова», — сказала одна из сотрудниц магазина игрушек Мишель Барретт.

В конце ноября десятки британцев оказались заперты на три дня в пабе из‑за того, что его замело снегом во время шторма «Арвен». Сотрудники заведения устроили для них развлекательные мероприятия, организовали викторину и предложили сыграть в настольные игры. По вечерам посетители пели в караоке. Один из гостей, Мартин Овертон, сказал, что атмосфера в пабе была очень хорошей во многом благодаря большому количеству пива.