На Джигана подали в суд за оскорбление детей

Национальный родительский комитет подал в суд на рэпера Джигана, который, по их словам, летом этого года в социальных сетях оскорблял детей. Об этом сообщает «360» со ссылкой на сопредседателя комитета Юрия Оболонского.

«Джиган, катаясь на своей яхте, на пятимиллионную аудиторию в инстаграме заявил, что он практически ненавидит детей-подростков, тогда как большая часть подписчиков у него дети и подростки. В оскорбительном тоне унижал их, называл матерными словами», — рассказал он.

По словам Оболонского, в комитет поступило множество заявлений от возмущенных родителей, и им ничего не оставалось, как написать заявление в Генеральную прокуратуру. Он также отметил, что организация сделала скрин этого заявления и нотариально заверенную оценку его слов.

«Генпрокуратура, к сожалению, нам ничего вразумительного не ответила. Мы после этого, подождав неделю, подали заявление в суд. Суд принял [заявление] и сейчас должен назначить дату для рассмотрения. Мы практически на 110% уверены [в своей правоте], так как у нас есть вся доказательная база», — добавил сопредседатель комитета.

Оболонский заявил, что комитет хочет, чтобы Джиган ответил за свои слова, а также извинился перед аудиторией: «перед детьми, перед родителями, которых он практически оскорбил, и понес заслуженное материальное наказание».

Иск подали по статье 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации.