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В Петербурге пройдет литературный фестиваль журнала «Прочтение»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:04

11–18 декабря в Петербурге будет проходить литературный фестиваль онлайн-журнала о книгах «Прочтение». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Грядущее событие будет приурочено к пятнадцатилетию журнала и посвящено молодым писателям.

В программе запланировано два дня офлайн-мероприятий, включая вечер книжного стендапа «Кота Бродского», а также серия онлайн-лекций от нескольких школ креативного письма.

Для гостей фестиваля подготовят дискуссию «О чем не пишут молодые авторы» с финалистами премии «Национальный бестселлер», лекцию Ольги Брейнингер о жанре автофикшен, встречу с писательницами и соведущими подкаста «Ковен Дур», а также разговор критиков Елены Васильевой и Константина Мильчина про поколенческий разрыв в литературе.

Помимо этого ко дню рождения журнал запустил акцию в инстаграме «#поздравь_прочтение». Для участия в ней нужно записать небольшое видео или написать текст с пожеланиями.

Узнать подробнее можно здесь.

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