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Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и ее портрет продали на аукционе за 1 млн фунтов стерлингов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:14

В Лондоне за 951 тыс. фунтов стерлингов (около 93,5 млн рублей) ушел с молотка портрет российской императрицы Екатерины II и написанное ею письмо о важности вакцинации от черной оспы. Об этом сообщил аукционный дом MacDougall’s, проводивший торги.

Портрет нарисовал Дмитрий Левицкий в 1783 году. Новым его владельцем стал пользователь с ником Levitsky, однако его полное имя не раскрывается, как и возможная связь победителя аукциона с художником.

Письмо Екатерины II, адресованное графу Петру Румянцеву, было написано в Крыму во время первой в России кампании по вакцинации. В тексте императрица объясняла, что без вакцинации на государственном уровне «великий вред особливо в простом народе», поэтому «одним из главнейших почитаться должен заведение прививания».

«Подлинность письма и автографы Екатерины были подтверждены академиком Хромовым. Этот документ абсолютно потрясающий — это не просто росчерк пера, а именно подробное описание. Екатерина была первым человеком в России, которая привилась», — сказала директор MacDougalls’s Екатерина МакДугалл.

Тогда в России и Европе бушевала оспа, от которой императрица привилась в октябре 1768 года. Пациенту делали несколько разрезов на руке, в которые заносился оспенный материал больного человека: к примеру, протягивали через рану нитку, пропитанную гноем. Смертность среди привитых составляла около 2% и была в 20 раз ниже, чем у непривитых, следует из статьи на сайте мэра Москвы.

Письмо и портрет Екатерины II выставили единым лотом, его оценили от 800 тыс. до 1,2 млн фунтов стерлингов (около 78–117 млн рублей). Увидеть экспозицию вживую можно было с 19 по 30 ноября в усадьбе Зубовых в Москве.

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