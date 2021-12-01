перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер композитор-экспериментатор и звуковой художник Элвин Люсье 23:30
В сети появился новый альбом Оксимирона «Красота и уродство» 22:49
Мосгорсуд обязал Илью Варламова удалить пост о «говнохранителях» в Петрозаводске 22:36
Okko и Первый канал усилят партнерство. Они анонсировали продолжение сериала «Кастинг» 21:39
Новые данные об «Омикроне», итоги года от Spotify и другие новости дня
20:47 дайджест
Джо-Энн Макартур/Пресс-материалы
Обнимашки дельфина и сурикат в позе: лучшие фото дикой природы по версии Музея естествознания 20:31
Суд заочно арестовал учителя московского лицея Виктора Елизарова, который приставал к ученицам 19:16
20 болельщикам ЦСКА запретили ходить на футбольные матчи два года. Это наказание за файер-шоу 18:47
Дебютный полнометражный фильм Айсултана Сеитова выйдет в конце 2022 года 18:07
YouTube назвал самые популярные в России музыкальные клипы года. Моргенштерн занял сразу три строчки 18:00
Jaroslav Devia/Unsplash
Twitter запретил публиковать изображения других людей без их согласия. Теперь все такие фото удалят? 17:49
Что Россия слушала на Spotify в 2021-м? Платформа подводит итоги года 17:11
Опрос: в 50% российских семей сменой постельного белья занимаются только женщины 16:36
Пак Хэ Су из «Игры в кальмара» сыграет в корейской версии «Бумажного дома» 16:31
Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии журнала The Economist 16:20
Manufacturing Intellect/YOUtUBE
Писательница Элис Сиболд извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование мужчиной 16:03
Большая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря. Журналистов выберет Кремль 15:36
В Москве открылась выставка «Я люблю Зверева» 14:49
Федук переживает один и тот же день в клипе «Заново» 14:45
В кинотеатре «Художественный» покажут программу «Каннских львов». Москвичи увидят ее первыми в мире 14:34
Отключить рекламу

Мосгорсуд обязал Илью Варламова удалить пост о «говнохранителях» в Петрозаводске

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:36

Мосгорсуд обязал блогера-урбаниста Илью Варламова удалить пост, в которой он назвал «говнохранителями» противников новых правил размещения вывесок в Петрозаводске. Иск против него подали члены местного ТСЖ, рассказала «7×7» адвокат истцов Наталья Союнен.

Речь идет о прошлогодней публикации под заголовком «Говнохранители на страже визуального мусора». В ней Варламов критикует петрозаводских предпринимателей и ТСЖ «Ленина 18Б» за то, что они выступили против утвержденных правил оформления вывесок на зданиях.

«Все эти прекрасные люди [противники нововведений] мечтают и дальше уродовать Петрозаводск, чтобы горожан каждый день тошнило от их пестрой рекламы, которой они загадили каждый клочок пространства», — пишет блогер, а в начале текста дает подробное описание «говнохранителей».

Суд признал информацию в посте блогера не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца, следует из документов на сайте инстанции. За оскорбление там приняли заголовок статьи, а также фразы «почти 50 говнохранителей подали в суд на совет депутатов, который год назад запретил им уродовать Петрозаводск» и «поименно известны люди, которые ненавидят Петрозаводск и собираются его уродовать».

Теперь Варламов должен разместить на своем сайте в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения. Кроме этого, с Варламова взыскали 10 тыс. рублей в пользу представителей ТСЖ и еще 15 тыс. рублей для их адвоката. Изначально инициаторы судебного разбирательства требовали 2 млн рублей компенсации.

По словам защитника Союнен, они хотели попробовать в суде защитить свою деловую репутацию в противостоянии с «таким известным, популярным блогером», а не заработать денег.

«Мы считаем, что наша страна постепенно движется к хоть какому‑то построению и контролю над беспределом, который творится у нас в интернете, который, в общем, всем известен. Мы смотрели практику судебную. Он [Варламов] впервые напоролся на ответ — на ответ публичный, честный, в суде. Такие решения показывают, что еще законы в нашей стране действуют», — заявил председатель ТСЖ «Ленина 18Б» Александр Чаженгин.

На самом заседании Варламова не было, его интересы представляли адвокаты. Никаких комментариев он не давал.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
поп
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Прошлой ночью в Сохо
Истинно британский хоррор от режиссера «Типа крутых легавых»

Другие материалы по темам

Теги
Мосгорсуд
Люди
Илья Варламов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить