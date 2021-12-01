Мосгорсуд обязал Илью Варламова удалить пост о «говнохранителях» в Петрозаводске

Мосгорсуд обязал блогера-урбаниста Илью Варламова удалить пост, в которой он назвал «говнохранителями» противников новых правил размещения вывесок в Петрозаводске. Иск против него подали члены местного ТСЖ, рассказала «7×7» адвокат истцов Наталья Союнен.

Речь идет о прошлогодней публикации под заголовком «Говнохранители на страже визуального мусора». В ней Варламов критикует петрозаводских предпринимателей и ТСЖ «Ленина 18Б» за то, что они выступили против утвержденных правил оформления вывесок на зданиях.

«Все эти прекрасные люди [противники нововведений] мечтают и дальше уродовать Петрозаводск, чтобы горожан каждый день тошнило от их пестрой рекламы, которой они загадили каждый клочок пространства», — пишет блогер, а в начале текста дает подробное описание «говнохранителей».

Суд признал информацию в посте блогера не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца, следует из документов на сайте инстанции. За оскорбление там приняли заголовок статьи, а также фразы «почти 50 говнохранителей подали в суд на совет депутатов, который год назад запретил им уродовать Петрозаводск» и «поименно известны люди, которые ненавидят Петрозаводск и собираются его уродовать».

Теперь Варламов должен разместить на своем сайте в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения. Кроме этого, с Варламова взыскали 10 тыс. рублей в пользу представителей ТСЖ и еще 15 тыс. рублей для их адвоката. Изначально инициаторы судебного разбирательства требовали 2 млн рублей компенсации.

По словам защитника Союнен, они хотели попробовать в суде защитить свою деловую репутацию в противостоянии с «таким известным, популярным блогером», а не заработать денег.

«Мы считаем, что наша страна постепенно движется к хоть какому‑то построению и контролю над беспределом, который творится у нас в интернете, который, в общем, всем известен. Мы смотрели практику судебную. Он [Варламов] впервые напоролся на ответ — на ответ публичный, честный, в суде. Такие решения показывают, что еще законы в нашей стране действуют», — заявил председатель ТСЖ «Ленина 18Б» Александр Чаженгин.

На самом заседании Варламова не было, его интересы представляли адвокаты. Никаких комментариев он не давал.