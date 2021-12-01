В кинотеатре «Художественный» покажут программу «Каннских львов». Москвичи увидят ее первыми в мире

13 декабря в московском кинотеатре «Художественный» состоится презентация роликов-победителей фестиваля рекламы «Каннские львы» 2021 года. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
В программу войдут 75 работ. Главные роли в них исполнили Том Хэнкс, Леди Гага, Билли Айлиш, Dr. Dre, Коби Брайант и другие актеры, исполнители, ведущие, спортсмены и политики.
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Прошедший в этом году фестиваль стал 67 по счету. Организаторы отмечают, что московские зрители увидят новую программу конкурса, который часто называют «Оскаром» в сфере рекламы, первыми в мире.
Показ начнется в 19:30. Длительность программы — 1,5 часа. Билеты доступны для покупки по ссылке.