В Орловской области ураган уничтожил Тургеневский дуб, посаженный писателем 198 лет назад

В Орловской области в музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» ураган уничтожил 198-летний дуб. Об этом сообщается на сайте музея.

«Шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли», — сказано в сообщении.

По словам директора музея Сергея Ступина, дуб был внесен в реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году его признали самым главным деревом страны. Он также рассказал, что посмотреть на него приезжали люди из самых дальних уголков России и мира.

«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине», — отметил Ступин.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил увековечить память Тургеневского дуба.