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В Орловской области ураган уничтожил Тургеневский дуб, посаженный писателем 198 лет назад

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:26

В Орловской области в музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» ураган уничтожил 198-летний дуб. Об этом сообщается на сайте музея.

«Шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли», — сказано в сообщении.

По словам директора музея Сергея Ступина, дуб был внесен в реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году его признали самым главным деревом страны. Он также рассказал, что посмотреть на него приезжали люди из самых дальних уголков России и мира.

«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине», — отметил Ступин.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил увековечить память Тургеневского дуба.

«В будущем году Музей-заповедник И.С. Тургенева „Спасское-Лутовиново“ будет отмечать свой вековой юбилей. К этому событию готовится вся Россия, наш регион, культурная, литературная, научная общественность. Есть много планов, мероприятий, программ, как запечатлеть эту веху в истории. Сегодняшняя трагедия вынуждает перестроить планы и наша с вами задача найти решение, как увековечить память знаменитого Тургеневского дуба. В Музее-заповеднике сформировали фонд саженцев-потомков дуба. Некоторые деревья уже достигли 3-метровой высоты. Сохранился мощный ствол дерева… Придется искать способы, как нам обессмертить на века это символическое наследие и историческую реликвию»
Андрей Клычков
губернатор Орловской области
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