Давид Дастмалчян снимется в фильме «Бостонский душитель» от Ридли Скотта

Давид Дастмалчян присоединился к актерскому составу драмы о серийном убийце «Бостонский душитель». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кого сыграет актер, пока неизвестно. Однако отмечается, что это ключевая роль в фильме. Съемки «Бостонского душителя» начнутся в декабре.

Помимо Дастмалчяна в киноленте снимутся Кира Найтли, Кэрри Кун, Алессандро Нивола и Крис Купер.

Картина основана на реальных событиях 1960-х годов, когда в Бостоне орудовал серийный маньяк. Тогда журналистка Лоретта МакЛохлин стала первой, кто смог связать многочисленные преступления и раскрыть личность преступника. Позже она объединилась со своей коллегой Джин Коул, чтобы информировать местных женщин о последних событиях громкого дела.

В качестве режиссера и сценариста выступит Мэтт Раскин («Краун-Хайтс»). Для более точной интерпретации событий он разыскал семьи Маклохлин и Коул, а также изучил материалы дела. Продюсерами фильма станут Ридли Скотт («Ганнибал») и Марго Робби («Куколка»).

Когда состоится релиз киноленты, пока неизвестно.