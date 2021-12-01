Николас Кейдж сыграет Дракулу в фильме «Рэнфилд»

Американский актер Николас Кейдж сыграет Дракулу в новом фильме Universal Pictures под названием «Рэнфилд». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Роль центрального персонажа картины исполнит Николас Холт, известный по фильмам «Мой мальчик», «Фаворитка» и «Безумный Макс: Дорога ярости». Режиссером проекта выступит Крис Маккей («Робоцып», «Лего Фильм: Бэтмен»).

Продюсерами ленты станут Маккей, Роберт Киркман, Дэвид Алперт, Брайан Ферст и Шон Ферст, а также Саманта Нисенбойм. В основу фильма ляжет классический роман Брэма Стокера «Дракула». Сценарий по его мотивам разработал Райан Ридли («Рик и Морти»).

Сюжет картины сосредоточится на Рэнфилде — пациенте психиатрической больницы, одержимом жаждой крови и мечтающем о бессмертии. Он становится приближенным Дракулы в надежде никогда не умереть.

Когда фильм выйдет на экраны, пока неизвестно. Также держится в тайне остальной актерский состав «Рэнфилда». Когда Кейдж приступит к съемкам, неясно.

Для актера это не первый опыт исполнения роли вампира: в 1988 году он снялся в фильме «Поцелуй вампира». В нем Кейдж сыграл обезумившего литературного агента, возомнившего себя новообращенным вампиром.