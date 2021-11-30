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VK запустил приложение «VK Музыка» и сервис для музыкантов «VK Студия»

Семён Гудошников
Сегодня в 22:18

VK (ранее Mail.ru Group) запустил на основе BOOM мобильное приложение «VK Музыка». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В приложении пользователи могут получить быстрый доступ к своим аудиозаписям из «ВКонтакте» и «Одноклассников». Треки можно скачать и слушать оффлайн, а бесконечный плейлист подстраивается под поведение и предпочтения слушателя.

Музыку можно слушать на базе миксов по жанрам, артистам или альбомам. А еще есть подборки от музыкальной редакции «VK Музыки». В ближайшее время сервис запустит алгоритм, который будет рекомендовать композиции на основе совпадения вкусов с другими юзерами.

Приложением можно пользоваться бесплатно с рекламой или оформить подписку VK Combo, отключить рекламу и снять ограничения. Сейчас новые пользователи могут купить ее за 75 рублей в месяц на первые три месяца.

Одновременно стала доступна «VK Студия» — это инструмент для музыкантов, который позволяет анализировать аудиторию, запускать рекламные кампании и использовать инструменты для продвижения. В рамках проекта компания собирается создавать продукты, которые поддержат артистов на всех этапах творчества — от первых релизов до концертах на стадионах.

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