VK запустил приложение «VK Музыка» и сервис для музыкантов «VK Студия»

VK (ранее Mail.ru Group) запустил на основе BOOM мобильное приложение «VK Музыка». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В приложении пользователи могут получить быстрый доступ к своим аудиозаписям из «ВКонтакте» и «Одноклассников». Треки можно скачать и слушать оффлайн, а бесконечный плейлист подстраивается под поведение и предпочтения слушателя.

Музыку можно слушать на базе миксов по жанрам, артистам или альбомам. А еще есть подборки от музыкальной редакции «VK Музыки». В ближайшее время сервис запустит алгоритм, который будет рекомендовать композиции на основе совпадения вкусов с другими юзерами.

Приложением можно пользоваться бесплатно с рекламой или оформить подписку VK Combo, отключить рекламу и снять ограничения. Сейчас новые пользователи могут купить ее за 75 рублей в месяц на первые три месяца.

Одновременно стала доступна «VK Студия» — это инструмент для музыкантов, который позволяет анализировать аудиторию, запускать рекламные кампании и использовать инструменты для продвижения. В рамках проекта компания собирается создавать продукты, которые поддержат артистов на всех этапах творчества — от первых релизов до концертах на стадионах.