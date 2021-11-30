В «Новом Иерусалиме» можно будет увидеть такие знаковые работы, как «Купчиха» и «Русская Венера» Бориса Кустодиева, «Косарь» Казимира Малевича, «Кацапская Венера» Михаила Ларионова, «Старая мельница» Василия Поленова, «Импровизация № 209» Василия Кандинского, «Закат» Архипа Куинджи и другие.

Экспозиция займет площадь более 2000 квадратных метров, а среди художников, чьи работы представят на выставке, Казимир Малевич , Василий Кандинский , Илья Репин, Иван Шишкин, Кузьма Петров-Водкин, Александр Дейнека, Валентин Серов, Карл Брюллов, Зинаида Серебрякова, Иван Айвазовский и Наталья Гончарова.

18 декабря в музее «Новый Иерусалим», что в подмосковной Истре, откроется выставка «Азбука шедевра». Она объединит 123 работы 81 великого русского живописца, рассказали « Афише Daily » организаторы.

Произведения для выставки предоставили 30 российских музеев из 29 городов. Организаторы говорят, что это позволит отобразить весь спектр и богатство региональных музейных коллекций от Калининграда до Владивостока. Многие работы специально для проекта прошли научную реставрацию.

Экспозиционное пространство будет выстроено вокруг 30 букв русского алфавита, каждая из которых послужит тематическим разделом и объединит произведения разных авторов, периодов и эпох. Так, буква В будет символизировать воздух, З — зеркало, О — орнамент, Ф — фактура и так далее.

«Беспредметность, Воздух и Глубина раскрывают не только свои собственные темы, но, дополняя друг друга, вместе наглядно демонстрируют одно из основных концептуальных противостояний. Идеологи беспредметности считали воздушную перспективу, поглощающую цвета и объемность предметов, основными факторами „репродуктивного“ реалистического искусства, врагами нового „чистого“ беспредметного творчества. Так, супрематическую композицию Казимира Малевича окружают лучшие образцы реалистического пейзажа, авторы которого — Поленов, Левитан, Жуковский — достигли высшего мастерства в передаче воздушного пространства», — отметили организаторы.

Выставка продлится до 19 июня 2022 года.