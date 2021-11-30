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Британский регулятор обязал компанию Meta продать сервис Giphy

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:50

Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании обязало компанию Meta (владеет Facebook, Instagram и другими соцсетями) продать сервис для поиска, обмена и хранения GIF-изображений Giphy. Об этом сообщает Associated Press.

Регулятор заявил, что сделка наносит ущерб пользователям соцсетей и рекламодателям, подавляя конкуренцию за анимированные изображения. Оборот рынка цифровой рекламы Великобритании составляет 7 млрд фунтов (около 700 млрд рублей), половину суммы которой контролирует Meta.

Председатель независимой группы, проводившей расследование, Стюарт Макинтош заявил, что таким образом компания «уже уничтожила потенциального соперника на рынке цифровой рекламы».

«Если не принять меры Facebook еще больше будет увеличить свою рыночную власть в социальных сетях, контролируя доступ конкурентов к Giphy GIF. Требуя от Facebook продать Giphy, мы защищаем миллионы пользователей социальных сетей и способствуем конкуренции и инновациям в цифровой рекламе», — сказал он.

Это первый случай, когда британский антимонопольный регулятор пытается отменить сделку крупных компаний.

Meta заявила, что не согласна с данным решением и рассматривает всевозможные варианты действий, включая апелляцию.

«И потребителям, и Giphy будет лучше при поддержке нашей инфраструктуры, талантов и ресурсов. Meta и Giphy вместе улучшат продукт Giphy для миллионов людей, предприятий, разработчиков, а таже партнеров API в Великобритании и по всему миру, которые используют Giphy каждый день, предоставляя больше возможностей выбора для всех», — заявила компания.

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