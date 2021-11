HammAli & Navai, Слава Марлоу и Ваня Дмитриенко: Apple Music подвел итоги года в России

Apple Music подвел итоги 2021 года и определил музыкальные вкусы слушателей из России. За прошедший год в отечественном чарте в основном лидировала лиричная музыка, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.

Самым популярным треком стала «Птичка» от дуэта HammAli & Navai. Следом идут Слава Марлоу с хитом «Снова я напиваюсь» и 16-летний Ваня Дмитриенко с песней «Венера-Юпитер». С остальным списком можно ознакомиться ниже:

HammAli & Navai — «Птичка» Слава Марлоу — «Снова я напиваюсь» Ваня Дмитриенко — «Венера-Юпитер» Ramil’ — «Сияй» Masked Wolf — «Astronaut In The Ocean» Джарахов & Markul — «Я в моменте» Miyagi & Andy Panda — «Minor» Miyagi & Andy Panda — «Патрон» MORGENSHTERN — «Cristal & МОЁТ» Скриптонит — «Чистый» (OST «Псих»)

Самым популярным альбомом 2021 года стала пластинка Miyagi & Andy Panda под названием «Yamakasi». Лонгплей впервые в истории дуэта был записан без участия приглашенных артистов. Он целый год продержался в чарте, не опускаясь ниже девятой строчки.

Топ-10 альбомов 2021 года в России:

1. Miyagi & Andy Panda — «Yamakasi»

2. Скриптонит — «Свистки и бумажки»

3. SLAVA MARLOW — «АРТЁМ» (EP)

4. Егор Крид — «PUSSY BOY»

5. Скриптонит — «2004»

6. Баста — «40»

7. Скриптонит — «Праздник на улице 36»

8. Artik & Asti — «Миллениум Х»

9. MORGENSHTERN — «MILLION DOLLAR: BUSINESS»

10. JONY — «Небесные розы» (EP)

Apple Music также составил топы мировых песен в разных категориях, включая «Топ-100 в мире: 2021», «Топ-100 текстов песен: 2021», «Топ-100 Shazam: 2021», а также впервые «Топ-100: фитнес 2021».

Самые популярные песни в мире: 2021

1. BTS — «Dynamite»

2. Olivia Rodrigo — «drivers license»

3. Ariana Grande — « positions „

4. Pop Smoke — “ For The Night » (feat. Lil Baby & DaBaby)

5. The Weeknd — « Blinding Lights „

6. Justin Bieber — ‚Peaches‘ (feat. Daniel Caesar & GIVĒON)

7. Olivia Rodrigo — ‚good 4 u‘

8. The Kid LAROI & Justin Bieber — ‚STAY‘

9. Jhay Cortez & Bad Bunny — ‚Dakiti‘

10. Dua Lipa — ‚Levitating‘ (feat. DaBaby)

Самые популярные тексты песен: 2021

1. Olivia Rodrigo — ‚drivers license‘

2. Olivia Rodrigo — ‚good 4 u‘

3. Yuuri — “ Dried Flower „

4. BTS — ‚Dynamite‘

5. Doja Cat — “ Kiss Me More » (feat. SZA)

6. Drake — «Wants and Needs» (feat. Lil Baby)

7. Olivia Rodrigo — «deja vu»

8. Ariana Grande — « positions „

9. Justin Bieber — ‚Peaches‘ (feat. Daniel Caesar & GIVĒON)

10. Dua Lipa — ‚Levitating‘ (feat. DaBaby)

Самые популярные песни для тренировок: 2021

1. Joel Corry — “ Head & Heart » (feat. MNEK) [Tiësto Remix]

2. Sam Feldt — «Post Malone» (feat. RANI)

3. Dua Lipa — «Levitating» (feat. DaBaby)

4. Regard, Dimitri Vegas & Like Mike & Quintino — «Ride It»

5. CJ — «Whoopty»

6. Loud Luxury — «Body» (feat. brando)

7. Lil Baby & Gunna — « Drip Too Hard „

8. Jack Harlow — ‚WHATS POPPIN‘

9. Jack Harlow — “ Tyler Herro „

10. Topic & A7S — “ Breaking Me »

Топ-10 Shazam

1. Masked Wolf — «Astronaut In The Ocean»

2. The Weeknd — «Save Your Tears»

3. Ed Sheeran — «Bad Habits»

4. Olivia Rodrigo — «drivers license»

5. Måneskin — «Beggin»

6. Lil Nas X — « MONTERO (Call Me By Your Name) „

7. Tiësto — “ The Business „

8. The Kid LAROI & Justin Bieber — ‚STAY‘

9. Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic — “ Leave The Door Open „

10. CKay Feat. Axel & Dj Yo! — “ love nwantiti » [Remix]