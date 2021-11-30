HammAli & Navai, Слава Марлоу и Ваня Дмитриенко: Apple Music подвел итоги года в России

Apple Music подвел итоги 2021 года и определил музыкальные вкусы слушателей из России. За прошедший год в отечественном чарте в основном лидировала лиричная музыка, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе сервиса.
Самым популярным треком стала «Птичка» от дуэта HammAli & Navai. Следом идут Слава Марлоу с хитом «Снова я напиваюсь» и 16-летний Ваня Дмитриенко с песней «Венера-Юпитер». С остальным списком можно ознакомиться ниже:
- HammAli & Navai — «Птичка»
- Слава Марлоу — «Снова я напиваюсь»
- Ваня Дмитриенко — «Венера-Юпитер»
- Ramil’ — «Сияй»
- Masked Wolf — «Astronaut In The Ocean»
- Джарахов & Markul — «Я в моменте»
- Miyagi & Andy Panda — «Minor»
- Miyagi & Andy Panda — «Патрон»
- MORGENSHTERN — «Cristal & МОЁТ»
- Скриптонит — «Чистый» (OST «Псих»)
Самым популярным альбомом 2021 года стала пластинка Miyagi & Andy Panda под названием «Yamakasi». Лонгплей впервые в истории дуэта был записан без участия приглашенных артистов. Он целый год продержался в чарте, не опускаясь ниже девятой строчки.
Топ-10 альбомов 2021 года в России:
1. Miyagi & Andy Panda — «Yamakasi»
2. Скриптонит — «Свистки и бумажки»
3. SLAVA MARLOW — «АРТЁМ» (EP)
4. Егор Крид — «PUSSY BOY»
5. Скриптонит — «2004»
6. Баста — «40»
7. Скриптонит — «Праздник на улице 36»
8. Artik & Asti — «Миллениум Х»
9. MORGENSHTERN — «MILLION DOLLAR: BUSINESS»
10. JONY — «Небесные розы» (EP)
Apple Music также составил топы мировых песен в разных категориях, включая «Топ-100 в мире: 2021», «Топ-100 текстов песен: 2021», «Топ-100 Shazam: 2021», а также впервые «Топ-100: фитнес 2021».
Самые популярные песни в мире: 2021
1. BTS — «Dynamite»
2. Olivia Rodrigo — «drivers license»
3. Ariana Grande — « positions „
4. Pop Smoke — “ For The Night » (feat. Lil Baby & DaBaby)
5. The Weeknd — « Blinding Lights „
6. Justin Bieber — ‚Peaches‘ (feat. Daniel Caesar & GIVĒON)
7. Olivia Rodrigo — ‚good 4 u‘
8. The Kid LAROI & Justin Bieber — ‚STAY‘
9. Jhay Cortez & Bad Bunny — ‚Dakiti‘
10. Dua Lipa — ‚Levitating‘ (feat. DaBaby)
Самые популярные тексты песен: 2021
1. Olivia Rodrigo — ‚drivers license‘
2. Olivia Rodrigo — ‚good 4 u‘
3. Yuuri — “ Dried Flower „
4. BTS — ‚Dynamite‘
5. Doja Cat — “ Kiss Me More » (feat. SZA)
6. Drake — «Wants and Needs» (feat. Lil Baby)
7. Olivia Rodrigo — «deja vu»
8. Ariana Grande — « positions „
9. Justin Bieber — ‚Peaches‘ (feat. Daniel Caesar & GIVĒON)
10. Dua Lipa — ‚Levitating‘ (feat. DaBaby)
Самые популярные песни для тренировок: 2021
1. Joel Corry — “ Head & Heart » (feat. MNEK) [Tiësto Remix]
2. Sam Feldt — «Post Malone» (feat. RANI)
3. Dua Lipa — «Levitating» (feat. DaBaby)
4. Regard, Dimitri Vegas & Like Mike & Quintino — «Ride It»
5. CJ — «Whoopty»
6. Loud Luxury — «Body» (feat. brando)
7. Lil Baby & Gunna — « Drip Too Hard „
8. Jack Harlow — ‚WHATS POPPIN‘
9. Jack Harlow — “ Tyler Herro „
10. Topic & A7S — “ Breaking Me »
Топ-10 Shazam
1. Masked Wolf — «Astronaut In The Ocean»
2. The Weeknd — «Save Your Tears»
3. Ed Sheeran — «Bad Habits»
4. Olivia Rodrigo — «drivers license»
5. Måneskin — «Beggin»
6. Lil Nas X — « MONTERO (Call Me By Your Name) „
7. Tiësto — “ The Business „
8. The Kid LAROI & Justin Bieber — ‚STAY‘
9. Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic — “ Leave The Door Open „
10. CKay Feat. Axel & Dj Yo! — “ love nwantiti » [Remix]