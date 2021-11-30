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В России удвоилось число пиратских онлайн-кинотеатров за последние два месяца

Виктория Шанина
Сегодня в 11:22

В русскоязычном сегменте интернета за последние два месяца практически вдвое увеличилось количество пиратских и фейковых онлайн-кинотеатров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на компании по кибербезопасности.

По информации сооснователя проекта StopPhish Юрия Другача, в основном растет количество доменов со словом «kino». Сейчас зарегистрировано 592 таких сайта, 167 из них появились в сентябре, 182 — в октябре, 243 — в ноябре.

В Infosecurity a Softline Company «Коммерсанту» рассказали, что с начала октября по конец ноября в два раза выросло число доменов со словом «Кинопоиск» по сравнению с показателями августа и сентября. Всего таких сайтов нашлось около 60. Еще шесть сайтов с пиратским контентом имитируют Netflix, четыре из них были зарегистрированы в октябре и конце сентября.

«Это не влияет на трафик, но потенциально вводит в заблуждение пользователей и вредит бренду, поэтому мы периодически блокируем подобные сайты», — сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».

Юрий Другач отметил, что 98% новых сайтов создаются с целью кражи платежных и персональных данных. В их числе и пиратские сайты с фильмами, и мошеннические ресурсы, имитирующие официальные стриминговые платформы.

В 2019 году Красногорский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина. Это был первый подобный судебный прецедент в России.

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