Google начнет предупреждать пользователей, что кто‑то подсматривает в их экраны

Компания Google разработает для устройств, работающих на Chrome OS, функцию по защите от любопытного окружения. Она будет предупреждать пользователей, если кто‑то втайне заглядывает в их экраны из‑за спины. Об этом сообщил 9to5google.

Технология позволит определять, находится ли в поле зрения камеры компьютера какой‑либо человек. Если датчики зафиксируют чье-то присутствие, они оповестят об этом владельца устройства или автоматически затемнят экран.

Такая мера позволит обеспечить интеллектуальную конфиденциальность — именно так будет называться новая функция в настройках Chrome OS. Отрегулировать, каким образом система будет защищать информацию, можно будет исходя из своих желаний.

В частности, операционная система сможет скрывать уведомления о личных переписках в случае, если камера фиксирует более чем одного человека перед монитором. Будет ли технология поддерживаться только корпоративными устройствами, пока неизвестно.

Специалисты компании в данный момент работают над датчиками присутствия человека и системой безопасности. Предполагается, что при самом лучшем раскладе новинку можно будет увидеть в 2022 году.