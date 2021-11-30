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Лионель Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч». Он обошел Роберта Левандовского

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:30

Аргентинский футболист Лионель Месси вновь, уже в седьмой раз, стал обладателем награды «Золотой мяч» — ее вручают лучшему игроку года по версии журнала France Football. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт премии.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» стал рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей». Он уже получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Уроженец Португалии Криштиану Роналду, для сравнения, получал приз пять раз.

Обойти Роналду и Месси в борьбе за «Золотой мяч» за последние 13 лет смог только хорват Лука Модрич в 2018 году. В 2020 году, по мнению многих специалистов, на победу также мог претендовать поляк Роберт Левандовский, но премию отменили из‑за пандемии.

По мнению самого Мессии, Левандовский заслуживал стать обладателем приза. В прошедшем сезоне форвард «Баварии» уже получил «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру национальных европейских лиг.

«Роберт, ты заслуживаешь „Золотого мяча“. В прошлом году все были согласны с тем, что ты должен был стать обладателем этой награды. Сегодня я здесь, в Париже, и я очень счастлив. Я намерен продолжать бороться и достигать новых целей», — сказал Месси.

В голосовании 2021 года Месси набрал 613 очков, Левандовский — 580 очков, полузащитник «Челси» Жоржиньо — 460 очков. Четвертое место занял Карим Бензема из «Реала», пятое — Н’Голо Канте из «Челси». Роналду оказался на шестой позиции со 178 баллами. Также в топ-10 футболистов мира вошли Мохаммед Салах, Кевин Де Брейне, Килиан Мбаппе и Джанлуиджи Доннарума.

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