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Sound Up представит в «Зарядье» мировые премьеры новой вокальной и хоровой музыки

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:26

Фестиваль новой музыки Sound Up проведет 24 декабря на подземной парковке «Зарядья» концерт, на котором ансамбль Intrada исполнит вокальные и хоровые сочинения XX–XXI веков. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Intrada представит публике пять произведений поставангардиста Владимира Мартынова, остроумного минималиста Павла Карманова, метамодернистки Настасьи Хрущевой, постклассика Игоря Яковенко и молодой академистки Алины Подзоровой.

Кроме того, в программе концерта — сочинения ключевых композиторов XX–XXI веков, в том числе пионера минимализма Стива Райха и создателей Bang on a Can Майкла Гордона и Джулии Вольф, а также молодых авторов.

По словам организаторов, в написанных для Sound Up Vocal партитурах композиторы продолжили традицию хоровой музыки России, а также вступили в диалог с эстетическими и духовными канонами европейской культуры.

Мартынов, например, написал музыку на текст ветхозаветной «Песни песней» Соломона, Карманов — на слова апостола Павла, а Яковенко придумал вокальный диалог о добре и зле между Марком Туллием Цицероном и Фридрихом Ницше.

Хрущева же предпочла текстам невербальные вокальные архетипы, которые поймут носители любого языка, а Подзорова обратилась к самому звуку голосов и показала их мерцание в импрессионистских акустических пейзажах.

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