Pfizer «привил» бразильских геймеров и персонажей GTA, чтобы привлечь внимание к вакцинации

Pfizer провел кампанию по привлечению бразильских геймеров к вакцинации от коронавируса. Фармкомпания «привила» персонажей в многопользовательской Grand Theft Auto RolePlay, пишет издание Ad Age.

Чтобы акция состоялась, Pfizer договорился с модераторами сервера Cidade Alta. Игрок должен был выложить фото из настоящего пункта вакцинации с хештегом #VacinaInGame, а затем привести на прививку своего персонажа, чтобы он получил голубой бейдж, дающий дополнительную защиту в игре.

По оценке владельца сервера, компании Outplay, в акции приняли участи около 6 млн пользователей. Для привлечения аудитории в кампанию пригласили популярных бразильских twitch-стримеров.

В инстаграме и твиттере немало постов с хештегом, на которых игроки и их виртуальные аватары проходят вакцинацию от COVID-19.