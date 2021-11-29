Центральноафриканская Республика введет русский язык в обязательную программу вузов

Русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской Республики (ЦАР). Такой указ подписал президент страны Фостен-Арханж Туадера, пишет «Российская газета».

Предмет появится в программе в 2022 году. Эта инициатива станет частью развития сотрудничества между Москвой и Банги.

На следующий год запланирована встреча министров образования стран. На ней будет обсуждаться, в том числе, проблема преподавательского состава. Предполагается, что Россия отправит в ЦАР своих учителей русского языка.

В обязательной программе вузов Центральноафриканской Республики русский язык был во времена правления самопровозглашенного императора Жана Беделя Бокассы, который возглавлял страну с 1966 по 1979 годы. После свержения Бокассы, изучение русского языка было отменено. Предмет вернулся в школьную программу в 2019-м.