Минцифры разрешило социально значимым сайтам бесплатно показывать видео

Министерство цифрового развития разработало новые требования к социально значимым сайтам, доступ к которым не будет отключаться при нулевом балансе у абонента. Об этом пишет «Коммерсант».

Сайтам из списка социально значимых разрешат бесплатно показывать видеоролики в невысоком разрешении. Организовывать звонки и отправлять сообщения будет запрещено. Также нельзя будет подгружать информацию с иностранных ресурсов и размещать ссылки на любые платные услуги, кроме государственных.

Новые требования разработаны «для более полного учета интересов операторского сообщества», отметили в пресс-службе Минцифры. Представители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» сообщили «Коммерсанту», что прорабатывают критерии социально значимых сайтов, чтобы найти компромисс между интересами пользователей и операторов.

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам тестируют с апреля 2020 года, и этот эксперимент продлится как минимум до 1 декабря 2021-го. Участвуют в тестировании «Ростелеком», «МТС», «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком Холдинг». В Минкомсвязи говорили, что за первые два месяца услугой воспользовались около 500 тыс. абонентов домашнего интернета из более чем 33 млн.

В списке социально значимых сайтов находится более 300 ресурсов — это поисковики, социальные сети, мессенджеры, сайты государственных СМИ и органов власти. В том числе в список попали «Госуслуги», «Яндекс» и «ВКонтакте».