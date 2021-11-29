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На улицах Москвы появились стикеры с обидными и корректными словами родителей непослушным детям

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:00

Ко Дню матери агентство Blacklight, проект Sloooshai и сервис по подбору психологов Alter запустили спецпроект «Непослушные» о важности позитивных родительских убеждений. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы акции.

На стены и фасады зданий в Москве наклеили по два стикера, на каждом из которых написаны две одинаковые по сути, но разные по форме цитаты. Выбор места не случаен — наклейки вешают там, где были услышаны эти фразы от незнакомцев к своим детям.

Стикер слева — реальные слова, справа — альтернативный вариант ответа от психологов. Всего получилось 17 пар наклеек, на которых также изображен QR-код, ведущий на сайт с описанием акции.

© Пресс-материалы
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Эта фраза, предупреждают психологи, может сформировать установку «Отношения ненадежны, чуть что — меня отвергнут». Если ребенок не слушается, можно ответить по-другому

© Пресс-материалы
2 из 3
© Пресс-материалы
3 из 3

Необдуманные и обидные фразы, которые произносят родители зачастую из‑за усталости или неумения общаться, в сознании ребенка могут создать негативные установки о себе и о мире. Эти установки мешают развиваться, строить отношения и карьеру, занижают самооценку и могут даже привести к ментальным расстройствам, предупреждают авторы проекта.

«Из непослушных и любопытных детей вырастают креаторы, дизайнеры, художники, музыканты, предприниматели — взрослые, которые нарушают правила и делают все по-своему. За это их все и любят! Хочется, чтобы родители всегда помнили об этом. Мы даже представить не можем, как сложно воспитывать детей и оставаться в ресурсе. Но верим, что фразы вроде „Ты только посмотри на себя“ когда‑нибудь перестанут произносить», — сказали организаторы.

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