На улицах Москвы появились стикеры с обидными и корректными словами родителей непослушным детям

Ко Дню матери агентство Blacklight, проект Sloooshai и сервис по подбору психологов Alter запустили спецпроект «Непослушные» о важности позитивных родительских убеждений. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы акции.

На стены и фасады зданий в Москве наклеили по два стикера, на каждом из которых написаны две одинаковые по сути, но разные по форме цитаты. Выбор места не случаен — наклейки вешают там, где были услышаны эти фразы от незнакомцев к своим детям.

Стикер слева — реальные слова, справа — альтернативный вариант ответа от психологов. Всего получилось 17 пар наклеек, на которых также изображен QR-код, ведущий на сайт с описанием акции.