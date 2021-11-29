Для американца, по ошибке отсидевшего в тюрьме 42 года, собрали более 1,5 млн долларов

Для 62-летнего американца Кевина Стрикланда, который отсидел в тюрьме 42 года за убийство, которое не совершал, собрали более 1,5 млн долларов. Об этом пишет Би-би-си.

Стрикланд был по ошибке пожизненно осужден в 1979 году, в возрасте 18 лет. Его обвинили в тройном убийстве без возможности досрочного освобождения на срок до 50 лет.

23 ноября 2021-го он вышел из тюрьмы штата Миссури — судья по предложению прокурора округа Джексон-Джин Питерса Бейкера пересмотрела дело из‑за несостоятельности показаний свидетелей.

Стрикланд провел в тюрьме самый длительный срок по несправедливому обвинению за всю историю Миссури. Однако по местным законам компенсация выплачивается только в том случае, если заключенного оправдали с помощью анализа ДНК.

Тогда адвокат Кевина Стрикланда открыла сбор пожертвований в интернете — в нем поучаствовали 27 тыс. человек. Вырученные 1,5 млн долларов должны помочь ее подзащитному адаптироваться в обществе.

Преступление, в котором обвинили Стрикланда, произошло 25 апреля 1978 года. Четыре человека ворвались в дом и застрелили троих его жителей. Четвертая жертва нападения — 20-летняя Синтия Дуглас — выжила. Она заявила, что Кевин Стрикланд был на месте преступления. Позже Дуглас призналась, что полицейские оказывали на нее давление, и хотела изменить показания.