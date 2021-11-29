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Cahiers du Cinéma назвал десять лучших фильмов 2021 года. Среди них «Аннетт» и «Французский вестник»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:30

Авторитетный французский журнал о кино Cahiers du Cinéma опубликовал ежегодный список лучших фильмов года. В выборку редакции попали несколько картин, премьеры которых состоялись еще в 2020 году, но условие другое — главное, чтобы они вышли в прокат Франции в последние 12 месяцев.


  • «Первая корова», Келли Райхардт
  • «Аннетт», Леос Каракс
  • «Память», Апитчатпон Вирасетакул
  • «Сядь за руль моей машины», Рюсукэ Хамагути
  • «Суперзвезда», Брюно Дюмон
  • «Французский вестник», Уэс Андерсон
  • «На абордаж!», Гийом Брак
  • «Девушка и паук», Рамон и Сильван Цюрхер
  • «Холодный расчет», Пол Шредер
  • «Искушение», Пол Верховен

Журнал Cahiers du Сinéma создали в 1951 году кинодеятели Андре Базен, Жак Дониоль-Валькроз и Жозеф-Мари Ло Дюк. Его главными редакторами были Базен, Эрик Ромер и Жак Риветт.

Он считается одним из самых авторитетных киножурналов в мире, в котором публикуются рецензии известных критиков. В Cahiers du Сinéma свою карьеру начинали многие представители французской «новой волны», становясь молодыми авторами издания — среди них Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль и другие режиссеры.

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Брюно Дюмон
Уэс Андерсон
Гийом Брак
Пол Шредер
Пол Верховен
Жак Дониоль-валькроз
Эрик Ромер
Жак Риветт
Франсуа Трюффо
Жан-люк Годар
Клод Шаброль
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