Cahiers du Cinéma назвал десять лучших фильмов 2021 года. Среди них «Аннетт» и «Французский вестник»

Авторитетный французский журнал о кино Cahiers du Cinéma опубликовал ежегодный список лучших фильмов года. В выборку редакции попали несколько картин, премьеры которых состоялись еще в 2020 году, но условие другое — главное, чтобы они вышли в прокат Франции в последние 12 месяцев.
- «Первая корова», Келли Райхардт
- «Аннетт», Леос Каракс
- «Память», Апитчатпон Вирасетакул
- «Сядь за руль моей машины», Рюсукэ Хамагути
- «Суперзвезда», Брюно Дюмон
- «Французский вестник», Уэс Андерсон
- «На абордаж!», Гийом Брак
- «Девушка и паук», Рамон и Сильван Цюрхер
- «Холодный расчет», Пол Шредер
- «Искушение», Пол Верховен
Журнал Cahiers du Сinéma создали в 1951 году кинодеятели Андре Базен, Жак Дониоль-Валькроз и Жозеф-Мари Ло Дюк. Его главными редакторами были Базен, Эрик Ромер и Жак Риветт.
Он считается одним из самых авторитетных киножурналов в мире, в котором публикуются рецензии известных критиков. В Cahiers du Сinéma свою карьеру начинали многие представители французской «новой волны», становясь молодыми авторами издания — среди них Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль и другие режиссеры.