Cahiers du Cinéma назвал десять лучших фильмов 2021 года. Среди них «Аннетт» и «Французский вестник»

Авторитетный французский журнал о кино Cahiers du Cinéma опубликовал ежегодный список лучших фильмов года. В выборку редакции попали несколько картин, премьеры которых состоялись еще в 2020 году, но условие другое — главное, чтобы они вышли в прокат Франции в последние 12 месяцев.

«Первая корова» , Келли Райхардт

, Келли Райхардт «Аннетт» , Леос Каракс

, Леос Каракс «Память» , Апитчатпон Вирасетакул

, Апитчатпон Вирасетакул «Сядь за руль моей машины» , Рюсукэ Хамагути

, Рюсукэ Хамагути «Суперзвезда» , Брюно Дюмон

, Брюно Дюмон «Французский вестник» , Уэс Андерсон

, Уэс Андерсон «На абордаж!» , Гийом Брак

, Гийом Брак «Девушка и паук» , Рамон и Сильван Цюрхер

, Рамон и Сильван Цюрхер «Холодный расчет» , Пол Шредер

, Пол Шредер «Искушение», Пол Верховен

Журнал Cahiers du Сinéma создали в 1951 году кинодеятели Андре Базен, Жак Дониоль-Валькроз и Жозеф-Мари Ло Дюк. Его главными редакторами были Базен, Эрик Ромер и Жак Риветт.

Он считается одним из самых авторитетных киножурналов в мире, в котором публикуются рецензии известных критиков. В Cahiers du Сinéma свою карьеру начинали многие представители французской «новой волны», становясь молодыми авторами издания — среди них Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль и другие режиссеры.