Хаяо Миядзаки снимет последний полнометражный мультфильм для Studio Ghibli

Японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки выйдет с пенсии, чтобы снять последний полнометражный мультфильм для Studio Ghibli. Об этом сообщает Deadline.

Подробности нового проекта пока неизвестны. Режиссер лишь рассказал, что мультфильм основан на книге Гензабуро Есино 1937 года «Как ты живешь?». Она рассказывает о подростке из Токио, который после смерти отца переезжает к своему дяди. Отмечается, что это один из самых любимых романов Миядзаки.

Режиссер не подтвердил, будет ли проект называться, так же как и книга. На вопрос, почему он решил вернуться к работе, он ответил: «Потому что я так хочу». Соучредитель и продюсер Studio Ghibli Тошио Судзуки описал новый мультфильм как «фантазию в большом масштабе».

Миядзаки не раз выходил на пенсию за свою карьеру. Впервые в 90-х годах, но через год он вернулся, чтобы снять оскароносный мультфильм «Унесенные призраками». Последней работой режиссера стал анимационный фильм «Ветер крепчает», повествующий об японском авиаконструкторе Дзиро Хорикоси.