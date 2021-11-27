Умер композитор Стивен Сондхайм. Он написал песни к мюзиклам «Вестсайдская история» и «Суини Тодд»

В США в возрасте 91 года умер композитор, поэт, драматург и автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм. Об этом сообщает The New York Times.

Его адвокат и друг Ричард Паппас заявил, что смерть артиста стала неожиданностью для всех. По его словам, накануне Сондхайм отмечал День благодарения в кругу друзей и чувствовал себя хорошо.

Соболезнования и слова благодарности композитору выразила певица и актриса Барбра Стрейзанд.