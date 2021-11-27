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Умер композитор Стивен Сондхайм. Он написал песни к мюзиклам «Вестсайдская история» и «Суини Тодд»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:58

В США в возрасте 91 года умер композитор, поэт, драматург и автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм. Об этом сообщает The New York Times.

Его адвокат и друг Ричард Паппас заявил, что смерть артиста стала неожиданностью для всех. По его словам, накануне Сондхайм отмечал День благодарения в кругу друзей и чувствовал себя хорошо.

Соболезнования и слова благодарности композитору выразила певица и актриса Барбра Стрейзанд.

Стивен Сондхайм родился 22 марта 1930 года в Нью-Йорке. Он является автором 20 оригинальных бродвейских мюзиклов с 1954 по 2008 год. Среди них — «Вестсайдская история», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «В лес». Многие мюзиклы позже были экранизированы.

Композитор признан рекордсменом премии «Тони». Он получил 8 наград за свою карьеру, включая премию за жизненные достижения в театральном искусстве. Сондхайм также является обладателем восьми премий «Грэмми», Пулитцеровской награды, Премии Лоренса Оливье, Президентской медали Свободы, а также номинации на «Оскар» 1991 года в категории «Лучшая песня к фильму».

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