Дуров удалил из Telegram анимацию «эякуляции» баклажана по требованию Apple

Павел Дуров удалил из Telegram анимацию «эякуляции» эмодзи баклажана по требованию Apple. Об этом сообщил сам основатель мессенджера.

Он также провел опрос в своем телеграм-канале, предлагая подписчикам выбрать — «удаление фонтанирующего баклажана» или «полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple». Большинство пользователей выбрали второй вариант.

Всего на момент написания заметки в опросе приняли участие более 417 тыс. человек.