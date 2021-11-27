В Нью-Йорке ввели режим ЧП из‑за распространения коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ввела в штате режим чрезвычайного положения из‑за распространения коронавируса до 15 января 2022 года. Меры начнут действовать с 3 декабря, сообщает «Интерфакс».

Медучреждениям будет разрешено отказывать в приеме пациентам с незначительными жалобами. А власти будут оказываться помощь больницам и поликлиникам в приобретении важных медикаментов, материалов и оборудования.

В указе Хокул сказано, что в последнее время в Нью-Йорке наблюдается рост числа заражений, которого не было с апреля 2020 года.

По данным губернатора, ежедневно в больницы штата поступают более 300 инфицированных, из‑за чего приходится «придерживаться скоординированного подхода для обеспечения того, чтобы потенциал больниц по всему штату мог удовлетворять региональные потребности».

В Нью-Йорке с начала пандемии зафиксировано 2,7 млн случаев коронавируса. Умерли более 57 тыс. человек, а полностью вакцинировались — 13 млн человек.