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Блогера Александра Устинова приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:02

Блогера Александра Устинова, известного по телеграм-каналам «Устинов троллит» и «ДИП Дубернатора», приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил ТАСС.

Устинова осудили за мошенничество в особо крупном размере и вымогательство. Ему запретили заниматься в течение трех лет деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в сети. Прокурор требовал для блогера срок в 16 лет.

Также Устинова признали виновным в клевете, однако срок по этому преступлению истек. Другие фигуранты дела — Антон Старк и Иван Бесценный — также отправятся в тюрьму. Старка осудили на 10 лет, Бесценного — на 12 лет за мошенничество и вымогательство.

Следствие установило, что трое мужчин распространяли компромат на политиков и бизнесменов, а затем за деньги предлагали удалить данные с их информационных платформ. Одним из пострадавших был депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Также жалобы на мошенников подавал Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, завод «Вентпром» и представитель компании «Сима-ленд» Николай Чуфаров. В клевете их обвиняли представители банка ВТБ.

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