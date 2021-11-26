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Минюст признал СМИ-иноагентами «Нобелевский призыв»* и главреда Sota

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:54

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов ООО «Нобелевский призыв»*, созданное девятью физическими лицами, ранее объявленными иноагентами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным базы компаний РБК, учредителем «Нобелевского призыва» является журналистка «Проекта»** и редактор «Настоящего времени»* Елизавета Сурначева***, которую в октябре признали СМИ-иноагентом.

Организацию зарегистрировали 10 ноября, основной вид ее деятельности — издательский. Организация стала 98-й по счету в реестре иноагентов.

Закон об иноагентах обязывает физлица, признанные иноагентами, создавать юридическое лицо. Минюст отметил, что «речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона».

Такое название юрлицу выбрали потому, что большую часть его создателей объявили иноагентами в день присуждения Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Список иноагентов также пополнился главным редактором издания Sota Олегом Еланчиком***, сообщается на сайте министерства.

* ООО «Нобелевский призыв» и «Настоящее время» внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** Генпрокуратура признала юридическое лицо «Проекта» нежелательной в России организацией.

***Елизавета Сурначева и Олег Елангчик внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

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