Apple повысила цены в Турции на 25%. Почему? И что происходит?

Apple повысила цены на всю продукцию в Турции в среднем на 25%, сообщает ТАСС. «Афиша Daily» рассказывает, почему цены выросли — и почему компания временно прекращала продавать свои устройства.

В среду, 24 ноября, Apple приостановила продажи в стране на фоне резкого падения турецкой лиры. The Washington Post пишет, что накануне валюта потеряла 15% стоимости — курс составил 13,5 лиры за доллар.

При этом за год лира успела обесцениться почти на 45%. Для сравнения, по данным Центрального банка Турции, 4 января 2021 года ее курс к доллару составлял 7,4 — это первые доступные данные на текущий год. The Washington Post назвала падение «историческим». Затем валюта чуть отыграла падение и зафиксировалась на отметке 12 лир за доллар.