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Apple повысила цены в Турции на 25%. Почему? И что происходит?

Денис Ламехов
Сегодня в 21:08

Apple повысила цены на всю продукцию в Турции в среднем на 25%, сообщает ТАСС. «Афиша Daily» рассказывает, почему цены выросли — и почему компания временно прекращала продавать свои устройства.

В среду, 24 ноября, Apple приостановила продажи в стране на фоне резкого падения турецкой лиры. The Washington Post пишет, что накануне валюта потеряла 15% стоимости — курс составил 13,5 лиры за доллар.

При этом за год лира успела обесцениться почти на 45%. Для сравнения, по данным Центрального банка Турции, 4 января 2021 года ее курс к доллару составлял 7,4 — это первые доступные данные на текущий год. The Washington Post назвала падение «историческим». Затем валюта чуть отыграла падение и зафиксировалась на отметке 12 лир за доллар.

Обрушение курса на этой неделе произошло после выступления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который одобрил текущую экономическую политику страны, пишет Financial Times. Центробанк Турции снизил одну из ключевых ставок с 16% до 15%. Снижение происходит третий раз за три месяца вопреки предупреждениям экономистов о том, что это только разгоняет инфляцию — ее уровень в стране приближается к 20%, сообщает издание.

WP приводит слова аналитиков: они называют экономическую политику Турции «иррациональной» и «сумасшедшей». Издание также приводит слова Эрдогана, согласно которым текущая экономическая нестабильность — результат заговора за пределами страны.

ТАСС пишет: «С пятницы Apple повысила цены на свои товары в Турции, чтобы компенсировать снижение стоимости из‑за падения лиры». Агентство также добавляет, что в розничную цену гаджетов компании в стране входят несколько налогов и сборов, которые значительно увеличивают стоимость товара. «В случае с iPhone это сбор за регистрацию номера IMEI, налог на технические устройства, сбор в пользу телерадиокомпании TRT и Минкультуры», — объясняет ТАСС.

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