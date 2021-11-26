Впервые в истории протез глаза напечатали на 3D-принтере. Его получил британский инженер

Вчера, 25 ноября, британец Стив Верз стал первым человеком, которому установили протез глаза, полностью напечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщает CNN. Операция прошла в офтальмологическом госпитале Мурфилдса, в Лондоне. Там заявили, что протез значительно реалистичнее, чем существовавшие ранее варианты, в числе прочего в том, как он имитирует реальную глубину зрачка. В пресс-релизе, который был выпущен госпиталем, протез описан как «полностью биомиметический», то есть созданный на основе свойств и принципов поведения естественного органа. Профессор Университетского колледжа Лондона Мандип Сагу, руководивший проектом, сообщил, что искусственный глаз двигается так же, как и настоящий, — это заметно на видео.

Для изготовления протеза были отсканированы глазница пациента и его здоровый правый глаз. В госпитале рассказали, что это гораздо более щадящая, менее инвазивная процедура, если сравнивать ее с доступными альтернативами. В других случаях медикам пришлось бы делать слепок глазницы, затем изготавливать протез из акрила и наносить на него изображение глаза вручную. «В сущности, мало что менялось в глазном протезировании со времен Второй мировой войны. Ручное окрашивание протезов — это довольно обыденная мера», — сообщил Сагу. Отсканированное трехмерное изображение глаза было передано неназванным немецким специалистам. Они напечатали протез и отправили его обратно в Великобританию — отмечается, что сама печать заняла два с половиной часа. В британском госпитале искусственный глаз окончательно подготовили к операции.