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Впервые в истории протез глаза напечатали на 3D-принтере. Его получил британский инженер

Денис Ламехов
Сегодня в 19:06

Вчера, 25 ноября, британец Стив Верз стал первым человеком, которому установили протез глаза, полностью напечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщает CNN.

Операция прошла в офтальмологическом госпитале Мурфилдса, в Лондоне. Там заявили, что протез значительно реалистичнее, чем существовавшие ранее варианты, в числе прочего в том, как он имитирует реальную глубину зрачка.

В пресс-релизе, который был выпущен госпиталем, протез описан как «полностью биомиметический», то есть созданный на основе свойств и принципов поведения естественного органа. Профессор Университетского колледжа Лондона Мандип Сагу, руководивший проектом, сообщил, что искусственный глаз двигается так же, как и настоящий, — это заметно на видео.

Для изготовления протеза были отсканированы глазница пациента и его здоровый правый глаз. В госпитале рассказали, что это гораздо более щадящая, менее инвазивная процедура, если сравнивать ее с доступными альтернативами. В других случаях медикам пришлось бы делать слепок глазницы, затем изготавливать протез из акрила и наносить на него изображение глаза вручную. «В сущности, мало что менялось в глазном протезировании со времен Второй мировой войны. Ручное окрашивание протезов — это довольно обыденная мера», — сообщил Сагу.

Отсканированное трехмерное изображение глаза было передано неназванным немецким специалистам. Они напечатали протез и отправили его обратно в Великобританию — отмечается, что сама печать заняла два с половиной часа. В британском госпитале искусственный глаз окончательно подготовили к операции.

Весь процесс занимает от двух до трех недель. В больнице заявили, что это примерно вполовину меньше срока изготовления стандартного глазного протеза, ранее он занимал больше месяца. Медики сообщили, что технологию ждут дополнительные клинические испытания, в которых примет участие большее количество людей, но потенциал по сокращению времени ожидания очевиден уже сейчас. Сагу добавил, что время производства может сократиться даже до нескольких дней.

В госпитале сообщили, что новый метод дает возможности для проведения операций по созданию и установке глазных протезов в том числе детям. Для них такие манипуляции были особенно травматичными и могли требовать общего наркоза.

Издание рассказывает, что получившему протез Стиву Верзу 47 лет, он инженер из Лондона. «Я нуждался в протезе с 20 лет. Когда я выходил из дома, я зачастую внимательно себя рассматривал, и мне не нравилось, что я видел. Но новый глаз выглядит потрясающе», — сказал он.

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