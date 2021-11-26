Суд назначил первое заседание по иску Жириновского в отношении «Дождя»* и журналиста Давлетгильдеева

Останкинский районный суд Москвы назначил первое предварительное заседание по иску председателя ЛДПР Владимира Жириновского к заместителю главреда проекта «Сноб» Ренату Давлетгильдееву и телеканалу «Дождь»*. Слушание пройдет 13 января, сообщается на официальном портале судов Москвы.

Заседание запланировано на 17.00 по московскому времени. Судья — Валерия Беднякова.

В ноябре стало известно, что Владимир Жириновский подал иск в суд на телеканал «Дождь»* и журналиста Рената Давлетгильдеева из‑за того, что тот обвинял политика в сексуальных домогательствах.

Жириновский считает, что Давлетгильдеев распространил недостоверную информацию, порочащую его честь и достоинство, опубликовав в марте 2018 года пост в фейсбуке. Речь идет о следующем фрагменте: «Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса „Мисс Россия“, который проводил Рустам Тарико в Гостином Дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном».

В иске отмечается, что Давлетгильдеев повторил свои обвинения в эфире «Дождя», а 15 сентября 2020 года телеканал «продолжил распространять порочащую истца информацию». В этом случае претензии политика связаны с эфиром программы Hard Day’s Night, во время которого журналистка Ольга Чуракова* спрашивала Жириновского о домогательствах к Давлетгильдееву.

Лидер ЛДПР потребовал признать слова журналиста не соответствующими действительности и обязать «Дождь» и Давлетгильдеева опубликовать их опровержение, а также взыскать с телеканала и журналиста по 10 млн рублей компенсации морального вреда.

*«Дождь» и Ольга Чуракова внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.