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Во Франции аннулируют сертификаты о вакцинации всем, кто не сделает повторную прививку

Виктория Шанина
Сегодня в 11:05

Власти Франции аннулируют ковид-сертификаты всем гражданам, которые не пройдут ревакцинацию. Сделать повторную прививку необходимо не более, чем через семь месяцев после завершения первого курса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

В стране сократили допустимый промежуток между вакцинацией и ревакцинацией с шести до пяти месяцев. Таким образом, у людей будет два месяца, чтобы получить дозу вакцины.

Решение о ревакцинация и аннулировании сертификатов власти приняли на фоне роста заболеваемости во Франции, вызванном пятой волной коронавируса. По словам министра, она будет мощнее четвертой.

Кампания по ревакцинация населения от 18 до 65 лет начнется уже 27 ноября. Сертификаты, подтверждающие прививку от коронавируса, будут аннулированы у граждан, у которых к 15 января пройдет более семи месяцев после первого курса вакцинации, и они не сделают бустерный укол.

Ранее во Франции стартовала ревакцинация людей старше 65 лет. С 15 декабря им также будут аннулировать сертификаты в случае неполучения бустерной дозы вакцины ранее, чем через семь месяцев после первой прививки.

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