В Петербурге задержали активисток за проведение акции против гендерного насилия

В Петербурге задержали активисток Лелю Нордик, Полину Титову, Марину Ширяеву и Марину Сингх. Они участвовали в акции против гендерного насилия. Об этом Нордик рассказала в твиттере.

Девушки встретились на набережной Мойки у Фонарного моста и обклеили манекен надписями, связанными с насилием по отношению к женщинам. На него они надели венок, а возле положили цветы.

«Этот памятник — не и граниты и не из бронзы. Поскольку наше государство считает, что женщины, пережившие насилие, не достойны гранита или бронзы. Государство считает, что женщины недостойны защиты, недостойны убежища, недостойны даже закона о домашнем насилии. Государство считает, что женщины достойны гранита только в форме могильной плиты. Поэтому нас памятник, который мы воздвигаем сегодня — из слез и крови женщин, переживших насилие, или погибших от него», — отметили авторы акции.