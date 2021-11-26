В Петербурге задержали активисток за проведение акции против гендерного насилия

В Петербурге задержали активисток Лелю Нордик, Полину Титову, Марину Ширяеву и Марину Сингх. Они участвовали в акции против гендерного насилия. Об этом Нордик рассказала в твиттере.
Девушки встретились на набережной Мойки у Фонарного моста и обклеили манекен надписями, связанными с насилием по отношению к женщинам. На него они надели венок, а возле положили цветы.
«Этот памятник — не и граниты и не из бронзы. Поскольку наше государство считает, что женщины, пережившие насилие, не достойны гранита или бронзы. Государство считает, что женщины недостойны защиты, недостойны убежища, недостойны даже закона о домашнем насилии. Государство считает, что женщины достойны гранита только в форме могильной плиты. Поэтому нас памятник, который мы воздвигаем сегодня — из слез и крови женщин, переживших насилие, или погибших от него», — отметили авторы акции.
После установки манекена активисток отвезли в отделение полиции № 1. Вместе с ними задержали также троих журналистов, несмотря на наличие пресс-карт и редакционных заданий — Андрея Бока из Sota, Никиту Адищева и Сергея Кагермазова из «Настоящего времени»*.
Около 23:00 журналистов отпустили, сперва взяв с них объяснения. Активисток же оставили в отделении на ночь, на них составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ о проведении несогласованного мероприятия. Заседание пройдет 26 ноября в Октябрьском районном суде.
*Телеканал «Настоящее время» признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.