Союз журналистов Дании считает, что поездка на Чемпионат мира по футболу в Катар может быть опасной

Союз журналистов Дании не рекомендовал репортерам приезжать на Чемпионат мира по футболу в Катар. По мнению организации, освещать турнир небезопасно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Союза Аллана Бойе Тулструпа.

Так Тулструп отреагировал на задержание сотрудников норвежского телеканала NRK о время подготовки репортажей — у них конфисковали все оборудование. По его мнению, Катар не выполняил обещание, что пресса сможет беспрепятственно работать в стране.

«Теперь катарские власти знают, что есть в их оборудовании, контактировали ли они с оппозиционными источниками, а также располагают телефонными номерами и другими данными. Так что это процесс, в ходе которого Катар замкнул цепь защиты источников», — прокомментировал задержание Тулструп.

Союз журналистов Дании собирается объединиться с организацией «Датские СМИ» и совместно призвать правительство оказать международное давление на власти Катара. Ранее посол Катара был вызван в МИД Норвегии.

Задержанные норвежские журналисты Халвор Экеланн и Локман Горбани провели в заключении 32 часа, а затем вернулись на родину. Они планировали снять в Катаре репортажи о начале обратного отсчета до старта Чемпионата мира по футболу. Их задержали якобы за нахождение на частной территории и проведении там съемки.