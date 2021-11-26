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СМИ: президента Чехии отправили в больницу с коронавирусом сразу после предыдущей госпитализации

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:35

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован с коронавирусом после того, как его выписали из больницы, где он проходил лечение от хронического заболевания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Prima News.

Лидер страны сдал положительный тест на COVID-19. После этого его перевезли обратно из загородной резиденции в Центральный военный госпиталь в Праге. Рабочую программу Земана приостановили, отметил официальный представитель президента Иржи Овчачек.

По информации радиостанции Frekvence 1, у Земана отсутствуют явные признаки заболевания. Тем не менее, медики решили понаблюдать за здоровьем главы государства в стационаре. Там он пребывал с 10 октября и проходил терапию.

В клинике Земану ввели третью дозу вакцины от коронавируса. Предполагалось, что после выписки из больницы он проведет церемонию назначения премьер-министра Чехии — им стал лидер партийной коалиции «Вместе» Петр Фиала.

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